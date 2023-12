Warum Schwarz Konkurrent Odermatt auch abseits der Piste verzweifeln lässt

Während sich Marco Schwarz nach dem Colorado-Trip schon wieder aufs Training konzentrierte, war sein entnervter Gesamtweltcup-Konkurrent Marco Schwarz noch immer auf der Heimreise. Abwarten, ob sich das auch bei der Weltcup-Fortsetzung in Val d'Isère auswirkt!

Wie oe24 berichtete, hatte Odermatt wie einige seiner Schweizer Konkurrenten bei der Abreise aus Beaver Creek (wo alle drei Rennen abgesagt worden waren) Pech: Just bevor sich "Odi" über den verschneiten Vail Pass chauffieren lassen wollte, wurde die Straße gesperrt. Die Umleitung kostete über zwei Stunden Zeit, der Schweizer Skistar bekam am Sonntag keinen Flug mehr.

Pfeifer: "Odermatt kam mir ziemlich verloren vor"

"Odi ist mir am Flughafen ziemlich verloren vorgekommen", beobachtete ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer auf dem Weg zum Abflug-Gate. Außerdem fiel unserem Trainer auf, dass der ansonsten stets entspannte Schweizer leicht verzweifelt gewirkt hatte. Pfeifer war wichtig, dass sein Schützling Marco Schwarz so schnell wie möglich zurück nach Österreich kam.

Mit einem kleinen Umweg über Wien funktionierte das nahezu perfekt. Montag Nachmittag traf "Blacky" daheim in Kärnten ein, Dienstag lud er seine Akkus auf. Mittwoch und Donnerstag trainierte er auf der Reiteralm bereits wieder. Dabei war Pfeifer ("Wir hatten ein super Training") beeindruckt, wie schnell sich der derzeit weltbeste Allrounder wieder auf die kurzen Slalom-Ski umgestellt hat. Pfeifer: "Er ist einfach in einer unglaublich guten Form."

Die will Schwarz auch am Samstag (Riesentorlauf) und am Sonntag (Slalom) in Val d'Isère ausspielen. Nach Platz 2 hinter Manuel Feller beim bisher einzigen Herrenrennen, dem Slalom in Gurgl, hat Schwarz realistische Chance am Samstag erstmals die Gesamtweltcup-Führung zu übernehmen. Zur Erinnerung: Beim abgebrochenen Riesentorlauf in Sölden hatte er Gesamtweltcup-Titelverteidiger Odermatt drei Zehntel abgenommen. Und am Sonntag kann "Blacky" nur gewinnen: Den Slalom lässt Odermatt aus ...