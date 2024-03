× Was macht Fellers Kugel im Physio-Bett?

Beim ServusTV-Besuch im Salzburger Hangar-7 verriet Skistar Manuel Feller (im neuen Kurzhaar-Look), dass seine Slalomweltcup-Kugel nach der wilden Feier-Nacht verschwunden war.

Mit stehenden Ovationen wurde Feller bei der "Sport und Talk"-Sendung im Hangar-7 empfangen. Mit dabei hatte der Fieberbrunner die begehrte Glaskugel, mit der er den ÖSV-Herren schon vor dem Weltcup-Finale in Saalbach die Saison gerettet hatte.

"Weißt du eigentlich, dass deine Kugel bei uns im Bett liegt?"

Als Feller am Montag aufwachte, war die Kugel weg. "Aber dann hat ein Physio angerufen und gemeint: ,Weißt du eigentlich, dass deine Kugel bei uns im Bett liegt?" Die Party war nämlich im Physio-Zimmer bzw. auf dem Hotel-Balkon in Saalbach. Details verriet Feller nicht, nur: "Es war schon eine intensive Feier, so bis um drei. Die ganze Mannschaft hat es genossen." Die Glaskugel war "ein bissl verpickt, aber sie hat überlebt." Schließlich war sie zur "Getränkekugel" umfunktioniert worden ...

Goldener Karpfen und Ehrenmitgliedschaft für Hobby-Angler

Als Überraschungsgast im Hangar-7 tauchte der ehemalige Slalomweltcup-Gewinner und nunmehrige Koi-Karpfen-Züchter Reinfried Herbst auf und brachte Anglerfreunde vom Diamond Lake Wals mit. Die überreichten Hobbyangler Feller eine goldene Angel und eine Karpfen-Skulptur als Zeichen für die Ehrenmitgliedschaft. Der Slalom-Held, sichtlich gerührt: "Wahnsinn, ich fühle mich echt geehrt." Tatsächlich will er sich in Tagen nach den Weltcup- und Feier-Strapazen beim Angeln abschalten ...