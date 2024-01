Was machte Hermann Maier in Kitzbühel?

Bei "seiner" Star-Challenge in Flachau stand Ski-Legende Hermann Maier am Dienstag im Fokus (und 700.000 sahen via ORF1 live zu). Am Freitag schaute der Herminator bei der 1. Abfahrt in Kitzbühel vorbei. Und war schon wieder weg, als sich das in der Gamsstadt herumsprach.

Von der legendären Seidlalm aus, wo am Montag noch Marco Odermatt, Lucas Braathen und Hansi Hinterseer beim großen ServusTV-Talk zu Gast waren, gab sich der Herminator am Freitag den ersten Abfahrts-Showdown. Geladen hatte der langjährige Maier-Sponsor Audi. Wenig später ließ der Salzburger die Gamsstadt schon wieder hinter sich. "Sind schon wieder weg" "Wir sind schon wieder weg", so Delle Karth auf die Frage, ob der "Herminator" auch noch das Wochenende in Kitzbühel bleiben werde. Der zweifache Olympiasieger, dreifache Weltmeister, vierfache Gesamtweltcupsieger blieb sich damit treu. Denn ein Society-Tiger und Seitenblicke"-Stammgast war der Superstar noch nie gewesen. Sechs seiner 54 Weltcup-Siege hat Maier übrigens in Kitzbühel gefeiert - fünf davon im Super-G, womit er noch immer einen Hahnenkamm-Rekord hält. Die fünf Super-G-Siege werden unerreicht bleiben. Denn Maiers Lieblings-Disziplin flog vor zwei Jahren aus dem Programm, was der Herminator, wie man hört, sehr bedauert.