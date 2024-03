Zweiter Slalomweltcup-"Matchball" für Feller schon am Samstag

Manuel Feller hat am Samstag in Kranjska Gora die Chance, den Slalom-Weltcup vorzeitig zu fixieren.

Nachdem Feller letzten Sonntag in Aspen seinen ersten „Matchball“ knapp vergeben hat, kriegt er in Kranjska Gora die zweite Chance, den Slalom-Weltcup zu fixieren. Und zwar einen Tag früher als geplant: Das warme Wetter in Slowenien setzt der Piste am Podgoren derart zu, dass der für Samstag geplante Riesentorlauf abgesagt werden muss. Der ursprünglich für Sonntag angesetzte Slalom wird auf den RTL-Termin gelegt (Samstag, 9.30/12.30, ORF1 live).

8. Platz würde Feller reichen

Dabei hat Feller die besten Karten, sich als erster Österreicher seit Marco Schwarz 2021 die Slalom-Kugel zu sichern. Der 31-jährige Tiroler liegt in der Slalom-Wertung zwei Rennen vor Schluss 169 Punkte vor dem Deutschen Linus Straßer. Heißt: Ein 8. Platz (= 32 Punkte) würde ihm reichen, um alles klar zu machen. "Das sollte Marco doch hinbekommen", sagt ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer. Bei den bisherigen neun Saison-Slaloms fuhr Feller immer in die Top 5: Neben vier Siegen (Gurgl, Adelboden, Wengen, Palisades) war er zwei Mal Vierter (Kitzbühel, Chamonix) und drei Mal Fünfter (Madonna, Schladming, Aspen).