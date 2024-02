Ski-Legende stirbt bei Lawinen-Drama

Die Extremskifahrerin wurde von der Lawine gegen einen Baum gedrückt.

Große Trauer um Catherine „Kasha“ Rigby. Die Extremskifahrerin wurde bei einem Lawinenabgang im Kosovo getötet. Die US-Amerikanerin wurde nur 54 Jahre.

Wie ihr Verlobter Wolfe Murray bestätigte, war Rigby zusammen mit ihm im kosovarischen Skigebiet Brezovica unterwegs. Abseits der Pisten wurde die Telemark-Skifahrerin dann von einer verhältnismäßig kleinen Lawine erfasst und gegen einen Baum gedrückt. Die USA-Amerikanerin starb innerhalb von Sekunden an den Folgen des Zusammenstoßes.

Rigby galt als eine der besten Telemarkfahrerinnen der Welt. Die US-Amerikanerin nahm nicht nur an zahlreichen Extremskiwettbewerben teil, sondern bezwang einige bekannte Gipfel auch als erste Skifahrerin. So fuhr sie etwa auch einen 8.000er-Berg im Himalaja herunter. Beim Telemark-Skifahren ist die Ferse, wie etwa bei Langlaufskiern, nicht starr an der Bindung befestigt