Lamparter erhält Audi Generation Award

Österreichs Doppel-Weltmeister in der Nordischen Kombination, Johannes Lamparter, wird nach seinen Erfolgen nun auch international geehrt.

Der noch 19-jährige Tiroler wird mit dem "Audi Generation Award" ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um einen Preis der Zukunft, verliehen an junge Talente, von denen noch viel zu erwarten ist, heißt es auf der Homepage der Veranstalter.

Die zum 14. Mal verliehenen Preise in den Kategorien Wintersport, Sommersport, Musik und Creative werden am 6. Oktober in der Allianz Arena in München überreicht. Dieses Jahr ist im Sommersport auch der Shootingstar des FC Bayern München, Jamal Musiala, ein Preisträger. Frühere Gewinner in der Sparte Sport waren u.a. Henrik Kristoffersen, Robert Lewandowski oder Thomas Müller.