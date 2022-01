Weltcup-Comeback von Rehrl und Greiderer

Die ÖSV-Kombinierer Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer kehren am Wochenende im Val di Fiemme nach Krankheitspausen in den Weltcup zurück.

Rehrl fehlte vor Weihnachten in Ramsau nach einer Corona-Infektion, Greiderer wegen einer Verkühlung. Thomas Jöbstl ist infolge einer Covid-Erkrankung hingegen noch nicht fit. Dafür feiern Philipp Orter und Sigrun Kleinrath ihr Comeback. Im Fleimstal steigt am Freitag die Mixed-Premiere im Weltcup.

Dieser Wettkampf und auch die Einzelbewerbe bis Sonntag werden in Predazzo allesamt auf der Normalschanze ausgetragen. Der große Bakken ist nach einem Erdrutsch im Jahr 2020 nach wie vor nicht benutzbar.

ÖSV-Männertrainer Christoph Eugen freut sich nach den in Ramsau verpassten Podestplätzen über die Verstärkung durch Rehrl und Greiderer. "Wir haben die lange Pause genützt und in Seefeld und Innsbruck sehr gut trainiert. Wir sind bis auf Thomas Jöbstl wieder vollzählig und reisen mit neun Athleten nach Predazzo an. Ich freue mich drauf und ich bin sehr gespannt, wie wir uns international präsentieren werden, vor allem auch im neuen Mixed-Team-Bewerb gemeinsam mit den Damen", meinte Eugen.

Rehrl will sich im Team um Weltmeister Johannes Lamparter noch für die Winterspiele in Peking empfehlen. "Ich habe die Corona-Infektion gut überstanden und eigentlich keine Nachwirkungen. Ich fühle mich fit und freue mich auf die Wettkämpfe. Oberstes Ziel für mich ist es, die Olympia-Quali zu schaffen", betonte der Steirer.