ÖSV-Adler Kraft nach Aufholjagd Sechster im Skifliegen

Windlotterie in Vikersund! Nach einem verpatzten ersten Durchgang landete Stefan Kraft beim Skifliegen noch auf Platz 6. Der Sieg in Norwegen geht an Andreas Wellinger aus Deutschland.

Der Deutsche Stefan Wellinger hat am Samstag den Skiflug-Weltcupbewerb in Vikersund gewonnen und damit seinen neunten Weltcupsieg gefeiert. Als bester Österreicher wurde Stefan Kraft Sechster, für Jan Hörl reichte es zu Rang acht. Manuel Fettner kam an die zwölfte Stelle, Daniel Tschofenig musste sich mit Platz 14 begnügen. In der Raw-Air-Wertung übernahm Wellinger die Führung vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi, der am Samstag Vierter wurde. Mehr dazu in Kürze...