Paukenschlag: ÖSV-Star (34) tritt vor Olympia zurück

Nächster Schock für das heimische Skisprung-Team.

Österreich verliert nach dem Rücktritt von Sara Marita Kramer und der schwer verletzten Eva Pinkelnig das nächste Ski-Sprung-Ass vor den Olympischen Spielen in Turin. Jacqueline Seifriedsberger erklärt nach 13 Weltcupsaisonen mit dem heutigen Tag ihren Rücktritt vom aktiven Skisprungsport: „Während der Vorbereitung auf die bevorstehende Olympiasaison habe ich gemerkt, dass es mir extrem viel abverlangt und ich nicht mehr 100 Prozent geben kann wie in den vergangenen Jahren. Wenn Mut und Vertrauen an der Schanze fehlen, dann ist man auch nicht erfolgreich. Die Entscheidung, meine Karriere zu beenden, ist dabei nicht von heute auf morgen gefallen, sondern über einen längeren Zeitraum in mir gereift.“, so die 34- Jährige, die in ihrer Laufbahn drei Weltcupsiege feiern und sieben WM-Medaillen gewinnen konnte.

228 Weltcup-Starts

Die Oberösterreicherin erlebte nicht nur die Geburtsstunde des Damen Skisprung Weltcups (2011/2012) mit, sondern auch die erste Teilnahme der Skispringerinnen bei den FIS Nordischen Skiweltmeisterschaften 2009 in Liberec (CZE). „Die vergangenen Jahre waren für mich voller wertvoller Erfahrungen. Ich durfte die Entwicklung des Damenskispringens hautnah miterleben, großartige Erfolge feiern und konnte mich zweimal für das Skifliegen in Vikersund qualifizieren. Ein großer Dank geht an meine Familie und Freunde, mein Team, meine Partner und Sponsoren, das Bundesheer, die Sporthilfe, das Sportland Oberösterreich sowie den Österreichischen Skiverband. Ohne ihre Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, so viele Jahre meinen Traum zu leben“, bilanziert Seifriedsberger nach 228 Weltcupstarts.



Florian Liegl (Sportlicher Leiter Skisprung und Nordische Kombination): „Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor 17 Jahren meinen ersten Job als Trainer im Damenteam angetreten habe. Jacqueline war damals schon dabei und maßgeblich an der Entwicklung des Damenskisprungs in Österreich beteiligt. In den letzten Jahren im Weltcup hat sie noch einmal das Herz in die Hand genommen, gut gearbeitet und alles herausgeholt. Sie hat sich jetzt bewusst dazu entschieden, trotz Olympiasaison einen Schlussstrich zu ziehen. Wir wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt alles Gute.“

Thomas Diethart (Damen Cheftrainer): „Jacqueline war von Anfang an beim Damenskispringen dabei und hat die gesamte Entwicklung maßgeblich mitgeprägt. Insofern ist es natürlich sehr schade, dass sie nicht mehr Teil des Teams sein wird. Sie hatte eine wichtige Rolle – sowohl auf sportlicher als auch auf persönlicher Ebene. Sie wird uns fehlen. Mit ihrem Rücktritt, jenem von Sara Marita Kramer und der Verletzung von Eva Pinkelnig verlieren wir für die kommende Saison natürlich drei wichtige Stützen. Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin starke Athletinnen im Team, die im Sommer intensiv und engagiert gearbeitet haben.“