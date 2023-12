Schwerer Sturz überschattet Damen-Skispringen

Der Skisprung-Weltcup in Engelberg (Schweiz) wurde am Freitag durch einen dramatischen Sturz der norwegischen Skispringerin Anna Odine Ström überschattet.

Im zweiten Durchgang stürzte Ström nach einem Sprung auf 122 Meter und blieb für mehrere Minuten regungslos im Auslauf liegen. Sofort eilten Rettungskräfte zu ihrer Hilfe und transportierten die 25-Jährige ab. Unter den Zuschauern und Athleten herrschte betroffene Stille, und die Atmosphäre beim folgenden Finale des Springens war gedämpft.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Vorfall gab der norwegische Verband über Instagram bekannt, dass Ström bei Bewusstsein sei und auf eine ärztliche Untersuchung warte. Sie hatte nach der Landung ihren rechten Ski verloren und war mit hoher Geschwindigkeit kopfüber in den Schnee gestürzt. Der ehemalige Springer Severin Freund sprach im ZDF von einem "sehr schlimmen Sturz".

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf die anderen Athletinnen. Katharina Schmid, Deutschlands beste Springerin, brach ein laufendes Interview ab und schien den Tränen nahe. Ihre Teamkollegin Selina Freitag äußerte sich besorgt darüber, dass eine Athletin nicht selbstständig aufstehen konnte.

Der Wettbewerb verlor nach Ströms schwerem Sturz an Bedeutung, nachdem die Norwegerin im ersten Durchgang Vierte geworden war. Ema Klinec aus Slowenien entging knapp einem weiteren Sturz und verpasste mit einer missglückten Landung den Sieg, landete aber auf dem dritten Platz. Josephine Pagnier aus Frankreich gewann vor Alexandria Loutitt aus Kanada.

ÖSV-Damen verpassen Podest

Jacqueline Seifriedsberger wurde als Vierte beste ÖSV-Dame. Die Oberösterreicherin verpasste das erste Saisonstockerl der ÖSV-Frauen um elf Punkte. Hinter ihr ordnete sich Sara Marita Kramer auf Rang fünf ein.

Anna Odine Ström hat in ihrer Karriere bisher drei Einzel-Weltcupsiege errungen, darunter eine Silbermedaille und fünf Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften. In der vergangenen Saison belegte sie den vierten Platz im Gesamtweltcup. Dieser Winter markiert die Premiere der Frauen in der malerischen Stadt Engelberg in der Schweiz.