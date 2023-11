Stadlober auch im Massenstart von Ruka nicht im Spitzenfeld

Die Salzburgerin Teresa Stadlober ist im abschließenden Massenstart des Weltcup-Auftakts in Finnland auf Rang 23. geskatet.

Für die im Vorfeld von einer Verkühlung ausgebremste Olympia-Dritte war bei eisiger Kälte über 20 km wie im Klassik-Rennen (15.) am Vortag kein Spitzenplatz zu holen. Ebenfalls wenig überraschend setzte sich der schwedische Erfolgslauf fort. Es gewann aber weder Ebba Andersson noch Frida Karlsson, sondern erstmals Moa Ilar.

Die 26-Jährige siegte im Sprint einer großen Spitzengruppe vor dem US-Duo Jessie Diggins und Rosie Brennan sowie Lotta Udnes Weng (NOR). Erst danach folgen die favorisierten Andersson und Karlsson. Nächstes Wochenende haben die Schwedinnen in Gällivare ein Heimspiel. Stadlober ist dort über 10 km Skating am Start. In der ebenfalls angesetzten Staffel ist Österreich mangels anderer Spitzenathletinnen nicht vertreten.