Granerud gewinnt 71. Vierschanzentournee überlegen

Kraft verpasst Podest am Bergisel - Tournee wird zum Zweikampf Hochspannung in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee nach dem Bergiselspringen. Dawid Kubacki hat mit dem Sieg in Innsbruck den Rückstand auf Leader Halvor Egner Granerud verkürzt. Die ÖSV-Adler waren erneut stark: Stefan Kraft springt als unser Bester auf Platz 4.