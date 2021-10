Dank eines Schanzenrekords von 141,5 m im zweiten Durchgang fliegt ÖSV-Adlerin Marita Kramer zum Sieg beim Sommer-GP.

Marita Kramer hat am Samstag dank einem Supersatz auf 141,5 m in Klingenthal den Sommer-Grand-Prix der Skispringerinnen gewonnen. Die in diesem Monat 20 Jahre alt werdende Salzburgerin segelte nach 128 m im ersten Durchgang im Finale auf die erwähnte Schanzenrekord-Weite und ließ damit die führende Slowenin Ursa Bogataj noch fast 18 Punkte hinter sich. Sara Takanashi (JPN) wurde Dritte. Als zweitbeste Österreicherin landete Eva Pinkelnig auf Rang sechs, Lisa Eder wurde Elfte.