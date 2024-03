Nach Gesamt-Weltcup jagt Kraft in Planica kleine Kugel

Dieses Wochenende endet die Weltcup-Saison der Skispringer - und Stefan Kraft geht als Gesamtsieger hervor. Nun hat der 30-Jährige am Wochenende aber noch die Chance auf die kleine Kristallkugel im Skifliegen.

In Planica kann sich Stefan Kraft am Freitag (ab 15.30 Uhr, live im Sport24-Liveticker) die kleine Kristallkugel erfliegen. Der 30-Jährige führt derzeit in der Wertung mit 340 Punkten in vier von sechs Einzelbewerben und liegt damit direkt vor einem seiner besten Freunde - Daniel Huber.

Der Salzburger, weiß, dass es schwierig wird, seinen Rückstand von 91 Punkten aufzuholen: "Punkte verteidigen gegen den Krafti im Skifliegen ist schon schwierig genug, aber 91 Punkte aufholen wird es nicht ganz spielen." Dennoch ist Huber aber über sein Saisonfinish sehr glücklich.

Prevc hat Wörtchen mitzureden

Ebenfalls können Timi Zajc (94 Punkte Rückstand) und Peter Prevc (98 Punkte Rückstand) Stefan Kraft bei seiner Jagd nach der kleinen Kugel in die Quere kommen. Für Prevc, der seine erfolgreiche Karriere in Planica beendet, wäre dies ein krönender Abschluss. In jener Saison hatte er übrigens 15 Mal triumphiert. Diesen Rekord könnte Kraft mit einem Einzel-Double am Wochenende einstellen.

Kraft der Rekordjäger

Für den Salzburger wäre es nun die vierte Skiflug-Kugel (2017,2020, 2023) - damit würde er Gregor Schlierenzauer und Peter Prevc hinter sich lassen. Kraft hält auch schon seit schon sieben Jahren den Weltrekord mit 253,5 Metern (18.3.2017/Vikersund). Noch ist es in Planica vor einem geplanten Umbau fast nicht möglich, diesen zu knacken. Allerdings landete einst Gregor Schlierenzauer (2018) bei optimalen Bedingungen in Planica bei exakt der Weltrekordweite - rodelte aber und wurde nicht gewertet. Die Quali dazu steigt am Donnerstag (ab 10 Uhr)