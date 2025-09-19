Pinkelnig: Schock-Diagnose nach Horror-Sturz

ÖSV-Springerin Eva Pinkelnig erlitt beim Sturz einen Kreuzbandriss.

Eva Pinkelnig ist beim ersten Testspringen auf der Olympia-Schanze von Predazzo gestürzt und hat sich schwer am linken Knie verletzt. Die 37-jährige Vorarlbergerin kam im zweiten Durchgang des Sommer-GP im Fleimstal nach der Landung zu Sturz und blieb im Auslauf liegen. Die Weltcup-Gesamtsiegerin 2022/23 hielt sich das linke Knie, im ORF-TV waren Schmerzensschreie zu hören.

Olympia-Aus

Bei einer Untersuchung in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck wurde bei der Gesamtweltcupsiegerin 2022/23 ein Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innen- und Außenmeniskus im linken Knie und ein Knorpelschaden diagnostiziert. Die Operation erfolgt am (heutigen) Freitag. Die Vorarlbergerin verpasst damit die Olympischen Spiele.

Im Schatten des Sturzes und der schweren Verletzungen Pinkelnigs hat Jan Hörl auf der kommenden Olympia-Normalschanze im Val di Fiemme den Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Männer gewonnen. Der Salzburger gewann 2,1 Punkte vor dem Kärntner Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig. Hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi wurde Maximilian Ortner Vierter. Stefan Kraft belegte Rang zehn. Der Vorarlberger Niklas Bachinger wurde Achter und behielt damit die Grand-Prix-Gesamtführung.