Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Pinkelnig
© imago

Saison-Aus

Pinkelnig: Schock-Diagnose nach Horror-Sturz

19.09.25, 09:07
Teilen

ÖSV-Springerin Eva Pinkelnig erlitt beim Sturz einen Kreuzbandriss.

Eva Pinkelnig ist beim ersten Testspringen auf der Olympia-Schanze von Predazzo gestürzt und hat sich schwer am linken Knie verletzt. Die 37-jährige Vorarlbergerin kam im zweiten Durchgang des Sommer-GP im Fleimstal nach der Landung zu Sturz und blieb im Auslauf liegen. Die Weltcup-Gesamtsiegerin 2022/23 hielt sich das linke Knie, im ORF-TV waren Schmerzensschreie zu hören. 

Olympia-Aus

Bei einer Untersuchung in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck wurde bei der Gesamtweltcupsiegerin 2022/23 ein Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innen- und Außenmeniskus im linken Knie und ein Knorpelschaden diagnostiziert. Die Operation erfolgt am (heutigen) Freitag.  Die Vorarlbergerin verpasst damit die Olympischen Spiele.

Im Schatten des Sturzes und der schweren Verletzungen Pinkelnigs hat Jan Hörl auf der kommenden Olympia-Normalschanze im Val di Fiemme den Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Männer gewonnen. Der Salzburger gewann 2,1 Punkte vor dem Kärntner Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig. Hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi wurde Maximilian Ortner Vierter. Stefan Kraft belegte Rang zehn. Der Vorarlberger Niklas Bachinger wurde Achter und behielt damit die Grand-Prix-Gesamtführung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden