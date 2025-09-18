Schock um ÖSV-Adlerin! Pinkelnig bei Sommer-GP gestürzt

Schockmoment! ÖSV-Springerin Eva Pinkelnig erlitt beim Sommer-Grand-Prix in Val di Fiemme einen schweren Sturz.

Skispringerin Eva Pinkelnig ist beim ersten Testspringen auf der Olympia-Schanze von Predazzo gestürzt und hat sich wohl am linken Knie verletzt. Die 37-jährige Vorarlbergerin kam im zweiten Durchgang des Sommer-GP im Fleimstal nach der Landung zu Sturz und blieb im Auslauf liegen. Die Weltcup-Gesamtsiegerin 2022/23 hielt sich das linke Knie, im ORF-TV waren Schmerzensschreie zu hören.

»Sie steht unter Schock«

Nach einer Erstversorgung soll Pinkelnig so schnell wie möglich in die Privatklinik Hochrum überstellt werden, wie der ÖSV bekannt gab. Dort soll eine genaue Untersuchung erfolgen. "Sie steht doch noch unter Schock. Es ist schwierig einzuschätzen, wie es ihr wirklich geht", sagte Trainer Thomas Diethart nach einem ersten Gespräch mit Pinkelnig.

Bis zum Sturz hatte die Vorarlbergerin einen starken Wettkampf gezeigt und lag nach dem ersten Durchgang auf Rang zehn. Doch der Sturz überschattete alles. Besonders brisant: Die Schanze in Val di Fiemme ist die Olympia-Generalprobe für 2026 – ausgerechnet hier kam die Gesamtweltcup-Siegerin von 2022/23 schwer zu Fall.