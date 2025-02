Die österreichischen Skispringer haben auch die Qualifikation für das erste Weltcupspringen in Sapporo dominiert.

Stefan Kraft gewann die Ausscheidung der WM-Generalprobe am Freitag vor Weltcup-Leader Daniel Tschofenig und Jan Hörl. Außerdem kam Maximilian Ortner hinter dem Norweger Johann Andre Forfang auch noch auf Platz fünf. Nicht in den Bewerb der besten 50 am Samstag (7.10 Uhr) schaffte es Japans 52-jähriges Urgestein Noriaki Kasai als 52. von 55 Teilnehmern.