Kraft & Hayböck landen in Oberstdorf auf Platz 3

Unsere ÖSV-Adler flogen am Freitag in Oberstdorf beim Super-Team-Bewerb hinter Slowenien & Norwegen auf Platz 3. Michael Hayböck gelang eine Punktlandung an die Hillsize von 235 Metern, Stefan Kraft brachte es auf 233 Meter. Am Ende fehlten dem ÖSV-Duo 28,8 Punkte zum Sieg.

Den Sieg auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze sicherte sich das slowenische Duo Timi Zajc und Domen Prevc. Rang zwei ging an Johann André Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal aus Norwegen vor den beiden Österreichern Stefan Kraft und Michael Hayböck, dem mit einem Satz auf 235 Meter der weiteste Flug des Wettbewerbs gelang. 3. Durchgang abgesagt Normalerweise springt im Super Team jeder Athlet dreimal. Starker und wechselnder Wind im Allgäu hatte den Wettkampfplan jedoch durcheinandergebracht. Anders als geplant, konnte am Donnerstag kein Training stattfinden. Die zwei Trainingssprünge wurden auf Freitag verschoben, der Wettkampf auf zwei statt drei Flüge pro Athlet verkürzt. Das Reglement erlaubt beim Skifliegen nur vier Flüge pro Sportler am selben Tag. Endstand nach zwei Durchgängen: Super-Team-Bewerb in Oberstdorf 1. Slowenien 884,5 Timi Zajc 223,0 / 233,5 Domen Prevc 222,5 / 229,0 2. Norwegen 861,3 Kristoffer Eriksen Sundal 208,0 / 223,0 Johann Andre Forfang 234,5 / 228,5 3. Österreich 855,7 Michael Hayböck 210,5 / 235,0 Stefan Kraft 233,0 / 218,5 4. Japan 845,2 Ren Nikaido 205,5 / 223,0 Ryoyu Kobayashi 220,5 / 218,5 5. Polen 837,8 Piotr Zyla 212,0 / 227,5 Aleksander Zniszczol 214,5 / 212,0 6. Deutschland 828,5 Pius Paschke 206,5 / 223,5 Andreas Wellinger 230,5 / 206,5 7. USA 777,1 Tate Frantz 198,5 / 215,5 Erik Belshaw 213,5 / 198,0 8. Italien 774,9 Alex Insam 208,0 / 221,0 Giovanni Bresadola 193,0 / 191,0 9. Finnland 763,7 Eetu Nousiainen 201,0 / 201,0 Niko Kytösaho 211,0 / 195,0 10. Schweiz 707,5 Gregor Deschwanden 191,5 / 201,5 Remo Imhof 186,0 / 193,0 11. Ukraine 667,4 Witali Kalinitschenko 193,5 / 185,5 Jewhen Marusiak 203,5 / 177,0 12. Frankreich 620,9 Jules Chervet 149,5 / 165,5 Valentin Foubert 204,0 / 199,0