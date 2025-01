Skisprung-Star outet sich: "Ich bin schwul"

Mit emotionalen Worten hat der polnische Skispringer Andrzej Stekala über sein Leben als schwuler Sportler berichtet.

"Jahrelang habe ich im Verborgenen gelebt, mit der Angst, dass das, was ich bin, alles zunichtemachen könnte, wofür ich so hart gearbeitet habe. Heute jedoch will ich nicht mehr weglaufen", schrieb der 29-Jährige, der bei Weltmeisterschaften zweimal mit dem Team Bronze gewann, auf Instagram. "Ich möchte, dass ihr mich wirklich kennenlernt. Ich bin schwul."

Stekala schreibt von seinem Partner, den er 2016 kennenlernte und der im vergangenen November verstarb. "Wir liebten uns im Stillen, versteckten unsere Liebe vor der Welt, um das zu schützen, was uns am wichtigsten war." Mit Beginn des neuen Jahres beginne ein neues Kapitel: "Ich will nicht länger verbergen, wer ich bin. Ich bin ich - ein Mann, der geliebt hat und immer noch liebt. Und ich weiß, dass er wollen würde, dass ich weiterhin im Einklang mit mir selbst lebe."

"Es bricht mir das Herz"

Auf seine emotionale Botschaft reagierten unter anderen Teamkollegen und Konkurrenten. Der norwegische Vierschanzentournee-Gesamtsieger von 2023, Halvor Egner Granerud, schrieb: "Bleib stark Andrzej. Es bricht mir das Herz, von deinem Verlust zu lesen. Ich hoffe, dein mutiges Jahr 2025 wird ein gutes Jahr für dich, erfüllt von der Freiheit, nicht zu verstecken, wer du bist. Alle besten Wünsche."