So viel Hirscher-Knowhow steckt in Wellingers Wunderski

Mit Marcel Hirschers Van-Deer-Power fliegt Andreas Wellinger den ÖSV-Adlern davon. Hinter den Wunder-Latten steckt ein ausgetüfteltes Erfolgsgeheimnis.

Wenn Wellinger abhebt, dann sticht Millionen TV-Zuschauern der Van-Deer-Schriftzug auf den rund 2,60 Meter langen Sprunglatten ins Auge. Beim Sieger-Interview fängt die Kamera die Aufschrift ein: "When perfection becomes obsession magical things arise" ("Wenn Perfektion Besessenheit wird, tun sich magische Dinge auf"). Nach dem Erfolg bei den Alpinen (u. a. Slalom-WM-Gold durch Henrik Kristoffersen) mischt Marcel Hirscher den Skisprung auf.

Wachs-Guru und 100.000-Euro-Diamantschleifanlage

Wellinger auf Eurosport über sein Ski-Erfolgsgeheimnis: "Marcel ist ein Perfektionist als Skifahrer. Das versucht er in die Skifirma zu übertragen. Magical things kann man nur erreichen, wenn Perfektion auf Qualität trifft." Hinter den Kulissen tüftelt das Van-Deer-Team quasi rund um die Uhr. Dazu werden alle denkbaren Möglichkeiten ausgeschöpft. Um den in monatelanger Arbeit optimierten Sprungski-Belag noch schneller zu bekommen, hat die Van-Deer-Technologieabteilung mit dem ehemaligen ÖSV-Erfolgssportdirektor Toni Giger an der Spitze einen eigenen Wachs-Guru engagiert. Dazu besteht die Möglichkeit, auf eine über 100.000 Euro teure Diamantschleifmaschine des Deutschen Ski Verbandes zurück zu greifen. Das Ergebnis: Kein Ski beschleunigt so schnell in der Anlaufspur wie der Van Deer von Wellinger. Beim Neujahrsspringen in Garmisch führte der Deutsche das Speed-Ranking mit 91,9 km/h an. Gesamtweltcup-Leader Stefan Kraft (90,4 km/h) war 1,5 km/h langsamer, was nicht einmal für die Top 10 reichte. Ähnlich das Bild in Oberstdorf und in der Innsbruck-Quali.

Vergangenen Februar feierte Wellinger nach Jahren in der Krise in Lake Placid ein Sieg-Comeback im Weltcup. Möglich wurde das, wie der heute 28-Jährige sagt, erst durch den Wechsel ins Hirscher-Team: "Damit habe ich letztes Jahr einen Schritt gemacht, der mir und meinem Sprung extrem geholfen hat. Ich kann jetzt auf einem Produkt springen, das perfekt auf mich abgestimmt ist."