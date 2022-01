Die Startzeit des dritten Bewerbs der Vierschanzentournee der Skispringer in Innsbruck ist am Dienstag in einer Jury-Sitzung um 20 Minuten auf 13.50 Uhr verschoben worden.

Wegen starken Windes konnte der Probedurchgang nicht durchgeführt werden. Die Verhältnisse sollen sich zwar bessern, nur müsste das für eine ungefährliche Konkurrenz um einiges sein. Einmal musste auf dem Bergisel schon einmal aus dem gleichen Grund abgesagt werden, und zwar 2008.