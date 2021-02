WM-Aus! Schweizer Caviezel reist ab

Der Schweizer Ski-Star Mauro Caviezel verzichtet auf weitere Einsätze.

Der Schweizer Speed-Spezialist Mauro Caviezel wird bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo keine weiteren Rennen mehr bestreiten. Wenige Stunden nach seinem Ausfall beim Super-G am Donnerstag entschied sich der WM-Kombi-Bronze-Gewinner 2017 für die Abreise. Ihm machen die Folgen seines schweren Trainingssturzes in Garmisch vor fünf Wochen zu schaffen, bei dem er eine starke Gehirnerschütterung und im linken Knie eine Außenbandverletzung und eine Knochenprellung erlitt.