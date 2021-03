Der Kärntner Adrian Pertl hat sich am Samstag bei den österreichischen Ski-Meisterschaften am Glungezer in Tirol den Titel in der Kombination gesichert.

Der Kärntner Adrian Pertl hat sich am Samstag bei den österreichischen Ski-Meisterschaften am Glungezer in Tirol den Titel in der Kombination gesichert. Der Vizeweltmeister fuhr im Slalom vom 27. Rang nach dem Super-G noch zu einem knappen Sieg vor Pirmin Hacker (+0,09 Sek.) und Michael Matt (0,10).