Bö sprintent auch in Hochfilzen zum Sieg

Österreichs Biathlon-Männer haben auch im zweiten Sprint-Bewerb, den erneut Johannes Thingnes Bö gewinnt, der Weltcupsaison keine Rolle spielen können.

In der Vorwoche in Kontiolahti außerhalb der Top 30, durchbrachen die ÖSV-Athleten im Heimrennen in Hochfilzen am Freitag dank Felix Leitner als 29. zumindest diese Barriere. Den Sieg holte sich schon wie beim ersten Saisonsprint der norwegische Weltcupführende Johannes Thingnes Bö vor Emilien Jacquelin (FRA/+43 Sek.) und Sturla Holm Laegreid (NOR/+46,9).