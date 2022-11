Treichl bei Weltcupstart auf Rang 7

Solider Saisonauftakt für Markus Treichl im Zweierbob. Im Eiskanal von Whistler holt das Österreicher-Duo Rang 7.

Markus Treichl und Anschieber Kristian Huber sind am Freitag mit Rang sieben im Zweierbob in den Weltcup in Whistler gestartet. Der Sieg ging an die Deutschen Francesco Friedrich/Alexander Schüller, die sich auf der Olympiabahn mit elf Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Briten Brad Hall/Taylor Lawrence durchsetzen, Dritte wurden Johannes Lochner/Erec Bruckert (GER/+0,46).

Am Start waren wegen der hohen Reisekosten nur zehn Bobs, das Ziel von Nationaltrainer Wolfgang Stampfer, ein paar Konkurrenten hinter sich zu lassen, erfüllte Treichl. "Im ersten Lauf waren einige Patzer dabei, mit dem zweiten waren wir dann aber sehr zufrieden, konnten da noch einen Platz gut machen", erklärte Treichl, der 1,20 Rückstand auf das Siegerduo hatte. Und der sich nun auf das Antreten im Vierer freute. "Ein Rennen im Vierer sind wir auf dieser Bahn noch nie gefahren. Das wird eine lässige Herausforderung, da der Kurs sehr schwierig ist." Im Monobob siegte die Kanadierin Bianca Ribi.