Dahlmeier-Drama: Schon ihr Ex-Freund starb beim Bergsteigen

Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge verunglückt.

Die 31-Jährige sei mindestens schwerstverletzt, teilte ihr Management mit. Die Garmisch-Partenkirchnerin sei am Montag gegen Mittag Ortszeit auf rund 5.700 Metern von einem Steinschlag erfasst worden.

Besonders tragisch: Dahlmeiers Ex-Freund Robert Grasegger starb Anfang 2022 im Alter von nur 29 Jahren bei einem Lawinenunglück in Argentinien. In der ZDF-Doku „Laura Dahlmeier und der Rausch der Höhe“ sprach die Olympiasiegerin über das Unglück. „Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich da ernsthaft Gedanken macht, dafür ist auch schon zu viel passiert. Natürlich, wenn dann wieder ein schlimmer Unfall ist und es passiert was im direkten Umfeld, dann stellt man sich auch wieder die Frage: ‚Puh, wie macht man denn jetzt weiter‘“

Mit zwei olympischen Goldmedaillen 2018 in Pyeongchang und insgesamt sieben Weltmeistertiteln ist Dahlmeier die erfolgreichste deutsche Biathletin des vergangenen Jahrzehnts. Vor allem die WM 2017 in Hochfilzen prägte sie famos, als sie bei sechs Starts fünfmal Gold und einmal Silber holte. In der Saison 2016/17 gewann sie außerdem den Gesamtweltcup.

Im Mai 2019 beendete die Oberbayerin dann im Alter von 25 Jahren überraschend ihre Karriere als Leistungssportlerin. Sie erklärte damals, dass sie als Biathletin keine sportlichen Ziele mehr habe. Neben ihren Berg- und Klettertouren ist Dahlmeier seitdem als Biathlon-Expertin für das ZDF aktiv.