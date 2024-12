Kombinierer laufen bei Heimweltcup hinterher

Österreichs Nordische Kombinierer sind auch am zweiten Tag beim Heim-Weltcup in der Ramsau ohne Podestplatz geblieben.

Stefan Rettenegger landete als bester ÖSV-Mann auf dem fünften Rang, auf den drittplatzierten Julian Schmid (GER) fehlten ihm fast 15 Sekunden. Der Sieg ging an den Deutschen Vinzenz Geiger, der schon zum fünften Mal in der Steiermark triumphierte. Geiger gewann eine Sekunde vor dem Finnen Ilkka Herola.

Nach dem Springen war ein ÖSV-Quartett mit Martin Fritz, Stefan und Thomas Rettenegger und Franz-Josef Rehrl hinter Leader Ryota Yamamoto (JPN) in die 10-km-Loipe gegangen. Johannes Lamparter startete als 16. nach dem Springen und wurde am Ende unmittelbar hinter Martin Fritz Neunter. Mit Rehrl auf Platz zehn schafften es vier Österreicher in die Top Ten, Thomas Rettenegger wurde Zwölfter, Lukas Greiderer 15. Halbzeitleader Yamamoto fiel auf Platz 20 zurück.