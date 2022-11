Mikutina nach Kurzprogramm Zehnte

Eiskunstlauf-Hoffnung Olga Mikutina zeigt bei einem Einladungs-Event in Frankreich auf.

Die Vorarlbergerin Olga Mikutina hat am Freitag im Kurzprogramm des Grand Prix de France unter zwölf Konkurrentinnen Rang zehn belegt. Die 19-Jährige erhielt bei diesem Einladungsevent für die Ausführung ihres neuen Kurzprogramms "The Curse" 56,00 Punkte, womit sie doch deutlich unter ihrer Bestmarke blieb. In Führung liegt die belgische Vize-Weltmeisterin Loena Hendrickx mit 72,75 Zählern. Die Kür ist für Samstag (13.00 Uhr) angesetzt.