Nico Gleirscher führt Vierfachsieg beim Weltcupstart an

Österreichs Rodel-Asse fahren auch am zweiten Tag des Weltcupstarts in Innsrbuck in einer eigenen Liga. Nach drei Siegen am ersten Tag führt Nico Gleirscher beim Heimrennen einen rot-weiss-roten Vierfachsieg an.

Österreichs Rodel-Männer haben mit einem historischen Weltcup-Bewerb am Sonntag den Sensationslauf des ÖRV zum Saisonauftakt in Innsbruck-Igls fortgesetzt: Zum zweiten Mal in der Geschichte des Weltcups hat es durch Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl, Jonas Müller und David Gleirscher sogar einen Vierfachsieg gegeben. Es war im vierten Bewerb in Igls nach Triumphen im Frauen-Einer und -Doppelsitzer sowie Männer-Triplesieg im Doppelsitzer der vierte ÖRV-Sieg.