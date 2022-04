Rodel-Coup: Legende Hackl soll unser Team verstärken

Das ist ein Hammer: Deutschlands Rodel-Legende Georg Hackl (55) wird Trainer in Österreich.

Da ist Rodel-Präsident Markus Prock (57) ein Riesencoup gelungen, er konnte seinen alten Rivalen Hackl „Schorsch“ zum ÖRV lotsen. Beide dominierten jahrelang den Eiskanal. Bei Großevents war Hackl mit drei Olympiasiegen und drei WM-Titeln erfolgreicher als Prock, der je zweimal WM-Gold und Olympiasilber gewann. Der Tiroler hingegen gewann zehnmal den Weltcup, der Bayer nur zweimal. Jetzt ziehen die beiden gemeinsam die Fäden. Das verspricht Großes.

Hackl galt schon früher als Material-Tüftler



Trotz dreier Medaillen kündigte Prock nach Olympia eine Neuaufstellung im Trainerteam in Hinblick auf die Winterspiele 2026 an. Anfang April wurde bereits der Tiroler Christian Eigentler als Nachfolger von Cheftrainer Rene Friedl präsentiert. Damals kündigte der Präsident an: „Die eine oder andere weitere Adaption ist aber nicht ausgeschlossen. Wir wollen neue Reize setzen und uns weiter nach der Decke strecken“. Mit Hackl , der schon während seiner aktiven Zeit als Materialtüftler galt, soll die Rodel-Übermacht Deutschland (4x Gold, 2x Silber in Peking) angegriffen werden.



Der Ur-Bayer aus Berchtesgaden, der auch bei der legendären WOK-WM für Furore sorgte, wird am Donnerstag in Innsbruck als neuer Techniktrainer vorgestellt.



Wolfgang Ruiner