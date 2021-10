Gasser startet mit Big-Air-Bewerb in Olympiasaison

Erste Bewährungsprobe für Snowboardass Anna Gasser - zum Auftakt der neuen Saison legt die Olympia-Siegerin beim Big-Air-Bewerb in Chur los.

Der Olympiawinter beginnt für Anna Gasser, die Goldmedaillengewinnerin von Pyeongchang 2018, und ihre Teamkollegen im ÖSV-Snowboard-Freestyle-Team am Samstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) mit einem Big-Air-Bewerb in Chur. Die Kärntnerin tritt beim Auftakt als Weltcup-Gesamtsiegerin an und sieht sich für die Saison gerüstet. Auf der herausfordernden Rampe in der Hauptstadt des Kantons Graubünden messen sich auch Clemens Millauer und Moritz Amsüss mit der Konkurrenz.

"Wir haben uns für die bevorstehende Olympia-Saison optimal einfahren können", erklärte Gasser in einer Aussendung. In der Vorwoche bestätigte sie ihre gute Form mit einem dreifachen Rückwärtssalto mit halber Schraube im Training. "In Saas Fee waren die Kicker groß gebaut, in Chur geht es jetzt wieder auf eine Rampe, auf die wir uns erst einstellen müssen", sagte die 30-Jährige.

Es sei dort sehr schwierig, die Sprünge sauber zu landen, meinte Millauer nach dem Mittwoch-Training. "Die Sprünge gehen extrem weit hinunter, dafür ist die Landezone brutal kurz." An Donnerstag mussten die Boarder wegen eines nächtlichen Föhnsturms mit Starkregen passen. "Die Vorzeichen hier sind alles andere als einfach. Jetzt heißt es einmal abwarten, welchen Einfluss das Wetter auf den Zustand der Rampe hat", betonte Gasser.