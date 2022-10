Gasser bei Weltcup-Start souverän im Finale

Anna Gasser präsentiert sich beim Saisonstart in der Schweiz schon wieder in Topform.

Olympiasiegerin Anna Gasser hat beim Weltcup-Saisonauftakt im Snowboard-Big-Air in Chur als Zweite souverän das Finale der besten acht erreicht. Besser als die Kärntnerin war nur die Japanerin Reira Iwabuchi. Gassers Partner Clemens Millauer zog als Fünfter seiner Gruppe knapp in die Zehner-Entscheidung am Samstagabend (20.00 Uhr/live ORF Sport +) ein. Ausgeschieden ist bei seinem Weltcup-Debüt hingegen Juniorenweltmeister Eric Dovjak als 32.