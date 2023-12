Gasser zog am Gold-Schauplatzs ins Finale

Die Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser wird starke zweite in der Peking-Qualifikation. Lebenspartner Clemens Millauer scheidet unterdessen frühzeitig aus.

Anna Gasser ist am Freitag bei der Rückkehr an den Schauplatz ihres zweiten Olympia-Goldes souverän ins Big-Air-Finale eingezogen. Die Kärntnerin landete in Peking im Shougang-Park mit 154,25 Punkten hinter der Slopestyle-Weltmeisterin Mia Brookes (GBR/167,50) auf dem zweiten Rang.

Im Männer-Bewerb scheiterte ihr Freund Clemens Millauer hingegen schon in der Qualifikation als Heat-Achter. Das Finale geht am Samstag (11.00 Uhr / live auf ORF Sport +) in Szene.

Gasser zeigte in der Qualifikation noch nicht alles, die Doppel-Olympiasiegerin in dieser Disziplin plant im Finale anspruchsvollere Tricks zu zeigen. "Es werden wohl zwei Zehner notwendig sein, um bei der Vergabe der Podestplätze mitreden zu können. Vielleicht sogar ein Zwölfer wie bei den Olympischen Spielen. Viel wird von den Verhältnissen abhängen", glaubt Big-Air-Weltmeisterin Gasser. Bei einem Training zur Startzeit (18.00 Uhr Ortszeit) sei es ziemlich eisig und daher schwierig gewesen.