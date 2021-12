ÖSV-Quintett meisterte Quali bei Cross-Heimweltcup

Fünf Snowboarder aus dem ÖSV-Männerteam haben sich am Donnerstag für den Cross-Heimweltcup im Montafon qualifiziert.

Als bester Österreicher landete der amtierende Weltcup-Gesamtsieger Alessandro Hämmerle mit der Zeit von 59,24 Sekunden auf Platz vier. Der Einzelbewerb der Frauen findet am Freitag hingegen ohne rot-weiß-rote Beteiligung statt.



"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Fahrt. Die Verhältnisse waren durch den Neuschnee und die schlechte Sicht nicht einfach", sagte Lokalmatador Hämmerle. "In der ersten Kurve hat mir dadurch ein wenig die Geschwindigkeit gefehlt, deshalb habe ich die Linie adaptiert, was jedoch auch nicht einfach war, weil die Spuren in der Piste kaum zu sehen waren. Ich habe versucht, so aktiv wie möglich zu fahren und alles herauszuholen, und das ist mir zum Glück auch gut gelungen."



Julian Lüftner (12.) und Jakob Dusek (15.) sicherten sich ebenfalls bereits im ersten Qualifikationslauf, in dem an die 16 schnellsten Athleten ein Startplatz für das Finale (ab 13.00 Uhr/live ORF 1) vergeben wurde, ein Ticket für die Entscheidung der Top 32. Im zweiten Lauf zogen Lukas Pachner mit der Tagesbestzeit von 58,25 als 17. und Sebastian Jud als 30. nach.



In der Frauen-Konkurrenz blieb unter anderem Pia Zerkhold, die zuletzt bei der Olympia-Generalprobe in Secret Garden Vierte geworden war, auf der Strecke. Als 34. landete die Niederösterreicherin im geschlagenen Feld und verpasste den Sprung in das Finale der Top 16 um 1,96 Sekunden. "Ich bin ziemlich ratlos, ich muss mir meine Fahrten noch einmal im Video anschauen", sagte Zerkhold.