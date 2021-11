Weltmeisterin Romanowskaja in Belarus festgenommen

Die belarussische Freestyle-Skiweltmeisterin Alexandra Romanowskaja ist nach Angaben der Opposition in ihrer Heimat festgenommen worden.

Die 25-Jährige sei Mittwochnachmittag nach dem Training in Minsk festgesetzt worden, teilte die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) am Donnerstag mit. Die Hintergründe waren vorerst unklar. Romanowskaja hatte sich der Kritik an Machthaber Alexander Lukaschenko angeschlossen.

Romanowskaja hatte bei der WM 2019 in Park City die Goldmedaille im Springen gewonnen. Sie hatte nach den Wahlen als eine von rund 2.000 Persönlichkeiten aus dem Sport einen Protestbrief unterzeichnet. Kritische Sportlerinnen und Sportler waren in Belarus zuletzt immer wieder Opfer von Repressionen geworden. Für großes internationales Aufsehen hatte im Sommer der Fall der Leichtathletin Kristina Timanowskaja gesorgt, die nach Kritik an Sportfunktionären ihres Landes offenbar von den Olympischen Spielen entführt werden sollte. Die Sprinterin reiste schließlich von Tokio nach Polen.