Wolfsburg verspielte Führung und remisierte gegen Werder

Der VfL Wolfsburg hat gegen Werder Bremen trotz Führung den Sieg verspielt und steckt weiter im Tabellenmittelfeld der deutschen Fußball-Bundesliga fest.

Mit Pavao Pervan im Tor, aber ohne den verletzten Patrick Wimmer spielte der VfL am Sonntag 2:2 (1:1) und ist damit in der Liga bereits seit vier Spielen sieglos. Für die Bremer von Kapitän Marco Friedl und Romano Schmid war es der erste Auswärtspunkt der Saison, durch den man sich weiter ins gesicherte Mittelfeld absetzte.

Marvin Ducksch brachte Werder in der siebenten Minute mit einem sehenswerten Freistoß in Führung. Danach drehten Vaclav Cerny (37.) und Kevin Paredes (59.) zunächst die Partie zugunsten der Gastgeber. Doch Rafael Borre gelang der verdiente Ausgleich für die Bremer (65.). In der Schlussphase sah Wolfsburgs Maxence Lacroiz wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte (88.).