Zuschauer-Rüpel bringt Tennis-Queen zum weinen

Die britische Tennisspielerin Emma Raducanu ist während ihrer Zweitrundenpartie beim Turnier in Dubai augenscheinlich wegen des Verhaltens eines Zuschauers in Tränen ausgebrochen.

Der Mann wurde anschließend von der Tribüne verbannt. Er werde von allen WTA-Events ausgeschlossen, bis klar sei, ob eine Bedrohung vorliege, teilte die Profiorganisation WTA mit.

Im ersten Satz ihres Spiels gegen die Tschechin Karolina Muchova weinte Raducanu beim Stand von 0:2, sprach mit der Unparteiischen, die ihr Funkgerät benutzte. Raducanu ging hinter den Schiedsrichterstuhl. Muchova kam zu ihrer Kontrahentin und tröstete diese, auch die Unparteiische kümmerte sich um Raducanu. Die 22-Jährige wischte sich mehrfach mit dem Handtuch über das Gesicht, setzte die Partie fort und verlor mit 6:7(6),4:6.

Raducanu schrieb am Mittwoch bei Instagram von einer "schwierigen Erfahrung. "Aber ich werde okay und stolz darauf sein, wie ich zurückgekommen bin und trotz allem, was zu Beginn des Matches passiert ist, durchgehalten habe". Bei Muchova bedankte sie sich für die Unterstützung und wünschte ihr für den weiteren Turnierverlauf alles Gute.

Profi-Organisation: Raducanu erhält Unterstützung

In ihrer Mitteilung schrieb die WTA davon, dass der Zuschauer bereits am Montag in einem öffentlichen Bereich ein "fixiertes Verhalten" gegenüber Raducanu gezeigt habe. Derselbe Mann sei auch beim Spiel am Dienstag identifiziert und ausgeschlossen worden. Die Sicherheit der Spielerinnen habe höchste Priorität, schrieb die WTA. Raducanu erhalte die notwendige Unterstützung, um ihr Wohlergehen sicherzustellen.

Im Jahr 2022 war ein Mann wegen Stalkings von Raducanu zu gemeinnütziger, unbezahlter Arbeit verurteilt worden, zudem erhielt er ein fünfjähriges Kontaktverbot. Über die Identität des Mannes, der in Dubai ausgeschlossen wurde, gab es zunächst keine Informationen. Raducanu hatte 2021 sensationell als Qualifikantin die US Open gewonnen. Anschließend konnte sie nicht wieder an diesen Erfolg anknüpfen und hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.