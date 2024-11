Zverev ließ Humbert im Finale von Paris-Bercy keine Chance

Ein Sieg für den Deutschen.

Der Deutsche Alexander Zverev hat erstmals in Paris-Bercy triumphiert und sich seinen siebenten Titel bei einem Masters-1000-Tennisturnier gesichert.

Der 27-Jährige fertigte den Franzosen Ugo Humbert am Sonntag im Finale mit 6:2,6:2 ab. Der Olympiasieger von 2021 fixierte seinen zweiten Turniersieg des Jahres, im Mai hatte er in Rom ebenfalls auf Masters-Ebene gewonnen. Insgesamt ist es der 23. Titel für Zverev, der in der Weltrangliste auf Platz zwei vorrücken wird.