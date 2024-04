Beliebtes Urlaubsland verbietet jetzt Sonnenliegen

Mit Stränden voller Liegen und Sonnenschirmen soll in diesem Land bald Schluss sein.

Griechenland will jetzt gegen massenhaften Liegen und Sonnenschirmen an Stränden vorgehen. Laut dem Portal "greeknews" sollen im beliebten Urlaubsland in Zukunft 70 Prozent der Strände frei von Sonnenliegen bleiben. In speziell geschützten Gebieten sollen 85 Prozent frei bleiben und an manchen Stränden sogar keine Liegen mehr erlaubt sein. Weiters müssen Sonnenliegen – wenn sie überhaupt aufgestellt werden dürfen – mindestens vier Meter Abstand zum Ufer haben.

Die griechische Regierung will außerdem für Strände Pacht-Lizenzen verteilen. Pächter müssen die Strände sauber halten und barrierefrei gestalten. Außerdem müssen sie Rettungsschwimmer bereitstellen. Halten sich die Pächter nicht an diese Regeln, dann drohen ihnen Geldstrafen und sogar Betriebsschließungen.