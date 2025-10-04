HIER werden die Uhren schon an diesem Wochenende umgestellt

Wer schon am Sonntag die Uhr drehen muss.

In der Nacht auf den 26. Oktober ist es wieder so weit. Dann werden bei uns die Uhren um 3.00 Uhr um eine Stunde zurückgedreht. Für fünf Monate gilt in Österreich dann die Winter- bzw. Normalzeit, ehe Ende März 2026 wieder auf Sommerzeit umgestellt wird.

Die Zeitumstellung erfolgt aber nicht überall erst Ende Oktober. In Australien wird an diesem Wochenende (von Samstag auf Sonntag) bereits die Uhr um eine Stunde vorgestellt, da dort die Sommerzeit beginnt. Später als in Europa beginnt übrigens in den USA die Winterzeit – dort werden die Uhren erst am ersten November-Wochenende umgestellt.

Andere Länder verzichten ganz auf die Zeitumstellung. In Mexiko, Brasilien, Russland oder der Türkei verzichtet man auf die Sommerzeit.