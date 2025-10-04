Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Zeitumstellung
© Getty

Sommerzeit

HIER werden die Uhren schon an diesem Wochenende umgestellt

04.10.25, 20:06
Teilen

Wer schon am Sonntag die Uhr drehen muss. 

In der Nacht auf den 26. Oktober ist es wieder so weit. Dann werden bei uns die Uhren um 3.00 Uhr um eine Stunde zurückgedreht. Für fünf Monate gilt in Österreich dann die Winter- bzw. Normalzeit, ehe Ende März 2026 wieder auf Sommerzeit umgestellt wird.

Die Zeitumstellung erfolgt aber nicht überall erst Ende Oktober. In Australien wird an diesem Wochenende (von Samstag auf Sonntag) bereits die Uhr um eine Stunde vorgestellt, da dort die Sommerzeit beginnt. Später als in Europa beginnt übrigens in den USA die Winterzeit – dort werden die Uhren erst am ersten November-Wochenende umgestellt.

Andere Länder verzichten ganz auf die Zeitumstellung. In Mexiko, Brasilien, Russland oder der Türkei verzichtet man auf die Sommerzeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden