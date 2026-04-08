Iran öffnet Straße von Hormus wieder

Der Iran hat einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten zweiwöchigen Waffenruhe zugestimmt.

Das meldete die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim in der Nacht auf Mittwoch. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi kündigte die Öffnung der für den weltweiten Erdölhandel sehr wichtigen Straße von Hormuz im Rahmen der Waffenruhe an. Trump hatte dies zur Bedingung für die Feuerpause gemacht.

In Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen soll der Schiffsverkehr in der Meerenge ermöglicht werden, schrieb Araqchi in einer Erklärung.

Trump hatte kurz zuvor erklärt, er sei bereit, zwei Wochen lang auf Bombardierungen und Angriffe auf den Iran zu verzichten, wenn Teheran die blockierte Seestraße von Hormuz öffne. Dabei werde es sich um eine beidseitige Waffenruhe handeln, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.