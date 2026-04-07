Nächstes Nachbarland deckelt Spritpreise

Slowenien und Ungarn haben bereits staatlich regulierte Höchstpreise – jetzt zieht ein weiteres Nachbarland nach.

Angesichts der aktuellen Energiekrise infolge des Iran-Kriegs deckelt Tschechien die Spritpreise an den Tankstellen. Das Finanzministerium in Prag veröffentlichte erstmals zulässige Höchstpreise, die ab Mittwoch gelten. Sie liegen bei 43,15 Kronen (umgerechnet rund 1,76 Euro) je Liter Benzin und 49,59 Kronen (2,02 Euro) je Liter Diesel. Die Vorgaben sollen täglich aktualisiert werden.

Ganzes Maßnahmenpaket

Die Regierung in Prag hatte beschlossen, die Margen der Mineralölunternehmen zu begrenzen und die Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff zu verringern. "Das Ziel dieses Maßnahmenpakets ist es, den Anstieg der allgemeinen Treibstoffpreise zu dämpfen und örtliche Preisextreme zu beseitigen", hieß es zur Begründung. Beobachtern zufolge dürfte sich dies insbesondere in der Hauptstadt Prag und entlang der Autobahnen auswirken, wo in der Regel die höchsten Preise gezahlt werden.

Dichtes Tankstellen-Netz

Tschechien verfügt über ein dichtes Tankstellen-Netz. Die größten Betreiber sind der polnische Orlen-Konzern und das ungarische Unternehmen Mol. Der Staatsbetrieb Cepro betreibt zudem 209 Tankstellen unter der Marke Eurooil und 75 unter der Marke Robin Oil. Wegen der vergleichsweise günstigen Spritpreise fahren in letzter Zeit viele Autofahrer aus dem deutschen Grenzgebiet für eine Tankfüllung über die Grenze. Dabei sind allerdings Zoll-, Steuer- und Gefahrgutrecht zu beachten.

Diese EU-Länder haben eine Spritpreisbremse

Seit Beginn des Iran-Krieges deckeln Ungarn und Kroatien ihre Spritpreise. Laut ADAC liegen die Höchstgrenzen in Ungarn derzeit bei etwa 1,54 € für Benzin und 1,62 € für Diesel. Laut dem deutschen Autoklub handelt es sich bei dem angegebenen Preis um einen wöchentlichen Mittelwert, der von der Europäischen Kommission erhoben und bereitgestellt wird. Die Preisdeckelung in Ungarn gilt nur für Autos mit ungarischem Kennzeichen.

In Kroatien liegen die Preise aktuell bei 1,66 Euro für Benzin und 1,85 Euro für Diesel. Diese Preise gelten für Tankstellen außerhalb der Autobahnen und gelten ab heute (7. April 2026) für die kommenden 14 Tage.

Slowenien hat ebenfalls abseits von Autobahnen und Schnellstraßen staatlich regulierte Höchstpreise.

Auch in der Slowakei gelten die durch staatliche Eingriffe günstigeren Preise. Mit österreichischem Kennzeichen zahlt man meist einen deutlich höheren Preis. "Diese unzulässige Diskriminierung wurde bereits von der EU-Kommission festgestellt", berichtet der ÖAMTC.