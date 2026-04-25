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Ukraine

Kiew bereit für Ukraine-Russland-Treffen in Aserbaidschan

25.04.26, 23:02
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Selenskyj in Baku: "Wir sind bereit für Gespräche, wenn Russland zu Diplomatie bereit ist" - Ukrainischer Präsident vereinbarte Sicherheits- und Energieabkommen mit Aserbaidschan

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bemüht sich um eine Wiederbelebung der Friedensgespräche mit Russland. Er habe mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Alijew die Möglichkeit eines Ukraine-Russland-Treffens in Aserbaidschan erörtert."Wir sind bereit für die nächsten Gespräche in Aserbaidschan, wenn Russland zu Diplomatie bereit ist", sagte Selenskyj am Samstag bei einem Besuch in Aserbaidschan.

Selenskyj vereinbarte nach eigenen Angaben eine engere Zusammenarbeit mit Aserbaidschan. Er habe mit Alijew am Samstag in Baku Abkommen über eine Kooperation im Sicherheits- und Energiebereich unterzeichnet, sagte der ukrainische Präsident. Dabei gehe es auch um ein Abkommen über Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie. Alijew erklärte, die rüstungsindustrielle Partnerschaft habe "weitreichende Perspektiven". Man habe über eine gemeinsame Rüstungsproduktion gesprochen. Er bestätigte die Unterzeichnung von Abkommen jedoch nicht ausdrücklich.

Die Ukraine versucht, ihre Erfahrungen bei der Verteidigung ihres Luftraums gegen Russland für engere Kooperationen mit anderen Ländern zu nutzen. So hat sie im Zuge des Iran-Kriegs mehreren Golfstaaten ihre Fähigkeiten bei der Abwehr iranischer Langstreckendrohnen bereitgestellt.

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