Killer-Zyklon „Narelle“: Australien rüstet sich vor Jahrhundert-Sturm

Australien steht vor einem extremen Wetter-Drama: Ein Zyklon der höchsten Kategorie steuert direkt auf die Küste zu. Experten schlagen Alarm – es droht ein „sehr gefährliches Wetterereignis“.

Der Tropensturm „Narelle“ hat sich massiv verstärkt und ist mittlerweile ein Zyklon der höchsten Kategorie 5. Das bestätigte das staatliche Wetteramt. Australiens Premierminister Anthony Albanese warnte eindringlich vor einem „sehr gefährlichen Wetterereignis“.

Windgeschwindigkeiten über 250 km/h

Die Behörden rechnen damit, dass der Zyklon bereits Freitagfrüh auf den Bundesstaat Queensland trifft. Dabei könnten Böen von mehr als 250 km/h auftreten. Schon jetzt erreicht der Sturm über dem Meer Windgeschwindigkeiten von rund 205 km/h und Böen von bis zu 285 km/h im Zentrum.

„Seit 100 Jahren nicht erlebt“

Für die Region ist das Ausmaß außergewöhnlich. Queenslands Premier David Crisafulli betonte, dass ein solches Ereignis dort seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorgekommen sei. Besonders betroffen dürfte die Region zwischen Lockhart River und Cape Melville auf der Cape-York-Halbinsel sein. Neben extremen Winden rechnen Experten vor allem mit heftigen Regenfällen und gefährlichen Sturzfluten.

Stromausfälle und Chaos befürchtet

Die Behörden warnen bereits vor massiven Folgen: Strom- und Kommunikationsausfälle sowie abgeschnittene Verkehrswege sind wahrscheinlich. Die Bewohner müssten sich auf längere Einschränkungen einstellen, so Crisafulli. Ein Sturm dieser Größenordnung werde die Infrastruktur massiv belasten.

Schulen wurden geschlossen, Einsatzkräfte aufgestockt und Bewohner in gefährdeten Gebieten zur Evakuierung aufgerufen. Auch das benachbarte Northern Territory bereitet sich bereits auf die Auswirkungen des Zyklons vor.

Erinnerung an Katastrophe

Erst im vergangenen Jahr hatte Sturm „Alfred“ in Teilen Australiens schwere Überschwemmungen ausgelöst.

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Viele Menschen waren eingeschlossen, hunderttausende Haushalte zeitweise ohne Strom – ein Szenario, das sich nun wiederholen könnte.