Mädchen (15) auf Strand in Lignano vergewaltigt

Schock in Italien: ein 15-jähriges Mädchen wurde von zwei minderjährigen Burschen, die aus einem Flüchtlingslager stammen sollen, am Strand in Lignano vergewaltigt.

Lignano. Unfassbare Tat im italienischen Lignano: ein 15-jähriges Mädchen aus Venedig wurde von zwei Burschen vergewaltigt, während ein dritter die horrende Tat mitansah. Das Mädchen gab an, dass es alleine am Strand auf Freund gewartet hätte, als sie von dem Trio belästigt, vergewaltigt und anschließend im Sand liegend zurückgelassen wurde. Kurz darauf wurde die 15-Jährige entdeckt und erstversorgt. Die Polizei begann sofort mit einer Großfahndung, die schlussendlich von Erfolg gekrönt war. Laut Lokalmedien reisten die drei Tatverdächtigen - zwei Albaner und ein Ägypter - von Milan nach Lignano. Pierpaolo Roberti, Sicherheitssprecher der Region, kommentierte den unfassbaren Vorfall gegenüber Lokalmedien: "Es braucht mehr Kontrolle und schärfere Strafen - bis hin zu chemischer Kastration derjeniger, die Sexualverbrechen begehen."