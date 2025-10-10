Rätsel um tote Frau in Dünen nach 20 Jahren gelöst

bisher unbekannte Tote aus den Niederlanden ist nach mehr als 20 Jahren als Deutsche identifiziert worden.

Sie sei die vierte Tote, deren Identität im Zuge einer seit 2023 laufenden Kampagne geklärt worden sei, teilten Interpol und das deutsche Bundeskriminalamt am Freitag mit. Dazu habe auch die im Oktober 2024 ausgestrahlte TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" beigetragen, nach der zahlreiche Hinweise eingegangen seien.

Die Frauenleiche war im Juli 2004 in den Dünen nahe Wassenaar von einem Spaziergänger gefunden worden. Ihre Schlüssel, ihre Kleidung und ihre Brille deuteten auf eine Herkunft aus Deutschland hin, die sich zunächst aber nicht bestätigen ließ. In den Niederlanden wurde der Fall ebenfalls im Oktober 2024 in einer TV-Sendung thematisiert. Wie die niederländische Polizei mitteilte, gingen danach hunderte neue Hinweise zu dem Fall ein. DNA-Tests bestätigten nun, dass es sich bei der Toten um die damals 35 Jahre alte Eva Maria Pommer aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen handelt.

Die Todesursache ist demnach weiterhin ungeklärt, die Ermittler schließen ein Fremdverschulden nach eigenen Angaben nicht aus. Sie baten um Hinweise auf Aufenthaltsorte oder Kontakte der Verstorbenen.

Kampagne Identify Me seit 2023

Interpol hatte 2023 die Kampagne Identify Me (Identifiziere mich) gestartet, um die Identität von Frauen aufzuklären, die in den vergangenen Jahrzehnten unter verdächtigen Umständen tot aufgefunden wurden. Sie wird von der internationalen Polizeiorganisation zusammen mit Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden koordiniert.

Einen ersten Erfolg gab es bereits 2023, als eine 1992 im belgischen Antwerpen ermordete Britin als Rita Roberts identifiziert wurde. Angehörige hatten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie eine Tätowierung der Toten erkannt hatten. Im März dieses Jahres wurde eine 2018 in Spanien tot aufgefundene Frau als die 33-jährige Ainoha Izaga Ibieta Lima aus Paraguay identifiziert. Erst Ende September wurde die Identität einer vor 20 Jahren in der Nähe von Barcelona in Spanien tot entdeckten Frau geklärt, es handelt sich um die 31-jährige Liudmila Zawada aus Russland.