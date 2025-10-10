Alles zu oe24VIP
Gardasee
© Getty

Albtraum

Urlauberin am Gardasee entführt, gefesselt und missbraucht

10.10.25, 16:07
Teilen

Ein schockierender Fall erschüttert die norditalienische Urlaubsregion. 

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde Mitte September eine 47-jährige Brasilianerin entführt, missbraucht und schwer verletzt auf einer Landstraße am Gardasee zurückgelassen. Was als geselliger Abend in einer Villa in Soprazocco di Gavardo begann, endete für die Frau in einem Albtraum. Laut Ermittlungsakten soll sie auf einer Party von zwei Männern unter Drogen gesetzt, festgehalten und über Stunden hinweg brutal misshandelt worden sein.

Die Täter, ein 42-jähriger und ein 31-jähriger Italiener aus der Region, sollen ihr Opfer anschließend gefesselt und bewusstlos auf eine abgelegene Straße bei Polpenazze del Garda gebracht haben, wo sie es einfach liegen ließen – offenbar in der Hoffnung, ihre Spuren zu verwischen. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer entdeckte die Frau schließlich und alarmierte sofort die Polizei.

Die Carabinieri nahmen daraufhin umfangreiche Ermittlungen auf und identifizierten die Verdächtigen innerhalb weniger Tage. Gegen beide wurden Haftbefehle erlassen: Einer der Männer sitzt derzeit in Untersuchungshaft, der andere steht unter Hausarrest. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Freiheitsberaubung, sexuelle Gewalt und Folter unter erschwerenden Umständen vor.

