Sensation: Turbo-Impfung stoppt Darmkrebs

Eine innovative Krebstherapie der Medizinischen Hochschule Hannover weckt große Hoffnungen.

Ein Forschungsteam der Medizinischen Hochschule Hannover hat eine neuartige, personalisierte Krebsimpfung entwickelt, die in Tierversuchen beeindruckende Ergebnisse zeigt. In einem Modell mit Darmkrebs bei Mäusen wurde der Tumor in nur zwei Wochen vollständig zurückgedrängt. Der Ansatz könnte einen Durchbruch in der Krebstherapie bedeuten, wie "Blick" berichtet.

Die Impfung basiert auf dem gezielten Einsatz dendritischer Zellen – speziellen Immunzellen, die Tumormerkmale erkennen und an T-Zellen weitergeben. Diese leiten dann eine gezielte Abwehrreaktion ein. Das Impfschema besteht aus zwei Dosen: Einer ersten Injektion mit einem tumorbezogenen Peptid und einem Immunaktivator, sowie einer zweiten Dosis, die zusätzlich einen Antikörper enthält. Dieser verstärkt die Vermehrung der Abwehrzellen deutlich.

Impfschema wie ein Baukastensystem anpassbar

Besonders vielversprechend ist die Flexibilität der Methode. Die Impfstoffe werden individuell auf das genetische Profil des jeweiligen Tumors zugeschnitten – maßgeschneiderte Krebstherapien werden somit möglich. Darüber hinaus ist das Impfschema wie ein Baukastensystem anpassbar und könnte auch auf andere Krebsarten oder sogar Infektionskrankheiten übertragen werden.

Derzeit wurde der Impfstoff nur an Mäusen getestet, zeigte dabei jedoch eine außergewöhnlich starke Immunantwort mit vollständigem Rückgang der Tumore. Klinische Studien an Menschen stehen noch aus, doch das Potenzial ist enorm. Sollte sich die Methode beim Menschen als ebenso effektiv und sicher erweisen, könnte sie einen bedeutenden Fortschritt in der Krebsbehandlung darstellen – schnell wirksam, individuell anpassbar und einfach in der Anwendung.