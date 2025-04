× Medizinisches Wunder! Ein Spenderherz rettet drei Kinderleben

In New York gelang es Ärzten aus nur einem einzigen Spenderherz das Leben von gleich drei Kindern zu retten.

Am Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital in New York erhielt ein elfjähriges Mädchen zunächst ein vollständiges Spenderherz. Doch was danach geschah, schreibt medizinische Geschichte: Teile ihres alten Herzens – nämlich zwei lebenswichtige Herzklappen – wurden weiterverwendet, um zwei weiteren schwerkranken Jungen das Leben zu retten. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet „Split-Root-Domino-Herztransplantation“. Dahinter steckt ein höchst seltener, komplexer Eingriff.

Ein Herz rettet drei Kinder

Die kleinen Empfänger der wertvollen Herzklappen sind Teddy Carter (3) aus Long Island und John Catoliato (2) aus Westchester County – beide schwer herzkrank. Besonders dramatisch: John hatte bereits drei Operationen hinter sich, bevor er überhaupt zwei Jahre alt wurde.

Johns Zustand war vor der rettenden Operation so kritisch, dass er bereits mehrere Eingriffe hinter sich hatte, bevor er seinen zweiten Geburtstag feierte © NewYork-Presbyterian ×

Auch bei Teddy verschlechterte sich der Zustand rapide. „Die Herzklappe wurde immer undichter“, erinnert sich Vater John Carter. Doch dann kam die rettende Nachricht: Teddy erhielt die Aortenklappe aus dem Herzen des Mädchens, John die Pulmonalklappe. Ein Eingriff im allerletzten Moment.

Teddy benötigte eine neue Aortenklappe und erhielt die der elfjährigen Hend © NewYork-Presbyterian ×

24 Stunden OP

„Lebende Herzklappen haben einen entscheidenden Vorteil: Sie wachsen mit dem Kind mit und können sich sogar selbst reparieren“, erklärte Dr. David Kalfa, einer der beiden leitenden Herzchirurgen. Fast 24 Stunden lang operierte Kalfa, um die aufwendige Transplantation bei allen drei Kindern durchzuführen. „Es sind im Grunde drei Operationen in einer – und jede davon lebensentscheidend.“

Doch die medizinische Meisterleistung rettete nicht nur Leben – sie schuf auch eine berührende Verbindung zwischen Teddy und John.

Für immer verbunden

Acht Monate später sind die Familien dankbar – und tief bewegt. Zwischen den beiden Jungs ist längst mehr als ein medizinisches Band entstanden. „Wir nennen sie unsere Herzbrüder. Sie sind für immer verbunden“, sagt Katie Carter, die Mutter von Teddy.

© NewYork-Presbyterian ×

Beide Familien zeigen tiefen Dank gegenüber dem Mädchen, dessen Herz gleich drei Leben beeinflusst hat und natürlich dem Team an Ärzten, die das Unmögliche möglich machten.