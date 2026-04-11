Wahl-Showdown in Ungarn

Der junge Rechte Péter Magyar (45) tritt gegen Viktor Orbán (62) an. Umfragen prognostizieren einen Erdrutsch-Sieg für Magyar.

Budapest. 16 Jahre ist Viktor Orbán durchgehend an der Macht, jetzt könnte diese Ära enden. In allen Umfragen lagen Herausforderer Péter Magyar, 45, und seine Partei Tisza ganz klar vor dem Langzeit-Premier und dessen Fidesz-Bewegung. Der Prognose zufolge dürfte Magyars Mitte-rechts-Bewegung 56 Prozent der Wählerstimmen erreichen. Dies ergab eine Erhebung des 21 Research Centers. 37 Prozent wollen für die Fidesz, die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán, stimmen – das wäre ein Total-Absturz. Seine Fidesz verfügt seit 2010 die meiste Zeit über eine satte Zweidrittelmehrheit, eine Machtfülle, die zu einer neuen Verfassung und einem neuen Wahlrecht führte. Er rief die „Ordnung der Nationalen Zusammenarbeit“ aus. Im Staats-, Verwaltungs-und Justizapparat sowie im öffentlichen Dienst ließ er Schlüsselpositionen mit Gefolgsleuten besetzen. Doch Vorsicht: Zustimmungswerte und Umfragen sind nicht mit Parlamentsmandaten gleichzusetzen.

Vom Orbán-Insider zum schärfsten Gegner

Magyar kam mit E-Scooter. Péter Magyar hat zuletzt Hunderttausende bei seiner Tour durch alle 106 ungarischen Wahlkreise begeistern können. Bei fast jeder Kundgebung herrschte Euphorie, Aufbruchsstimmung, Zuversicht. Magyar kam im Kanu, mit dem E-Scooter, flog im Leichtflugzeug oder per Kutsche zu den Wählern. Auf Anzug und Krawatte legt er keinen Wert. Er trägt Kapuzenpulli, legere Jacke, Jeans, gab sich bürgernah.

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Orbán holte Vance.Orbán hingegen setzte auf Distanz und Hilfe aus Amerika. US-Vize J.D. Vance reiste nach Budapest, doch bei den meisten Wählern ging der Auftritt von Vance völlig unter, es interessierte die Menschen nicht.

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Für viele ist Péter Magyar der Hoffnungsträger. Magyar ist für das Ende eines Systems, das Viktor Orbán geprägt und, wie viele Experten meinen, in eine Autokratie verwandelt hat.

Flotte Sprüche. Wofür aber steht Péter Magyar? Ist er der Mann, der Ungarn in eine glorreiche Zukunft führen kann, oder ist er nur ein jüngerer Orbán mit flotteren Sprüchen?

Magyar ist Europa-Befürworter, hat keine Nähe zu Putin und Moskau. Der 45-jährige Jurist war zwar jahrelang Orbáns „Fanboy“ und Mitglied des Systems, das er heute so scharf kritisiert. Er arbeitete im ungarischen diplomatischen Dienst, saß in Aufsichtsräten staatlicher Betriebe, war mit Judit Varga verheiratet – Orbáns Justizministerin.

Die Infografik zeigt die Prognose zur Parlamentswahl in Ungarn am 12. April. TISZA liegt mit 51 % der Stimmen vorn, gefolgt von Fidesz mit 38 % und Mi Hazank mit 5 %. Bei der Sitzverteilung im Parlament wird TISZA auf 141 Sitze geschätzt, Fidesz auf 52 Sitze und Mi Hazank auf 5 Sitze. Insgesamt gibt es 199 Sitze. Quelle: Zavecz/Median.

Aus dem Stand auf fast 30 Prozent

Der Bruch mit seiner früheren politischen Heimat kam allerdings, als seine Ex-Frau Varga nach einem öffentlichen Begnadigungsskandal alle politischen Ämter niederlegte. Magyar distanzierte sich von Fidesz, warf der Partei Korruption, Propaganda und miese Machenschaften gegen eigene Mitglieder vor. Nur Monate später übernahm er die Kleinst- Partei Tisza und führte sie bei den Europawahlen im Juni 2024 aus dem Stand an. auf fast 30 Prozent.

Seine größte Stärke ist sein Insider-Wissen. Wenn er sagt, dass die Orbán-Partei korrupt ist, so glaubt man ihm, schließlich war er selbst ein Teil davon. Er ist politisch konservativ, gegen einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine. Russland verurteilt er aber nicht, er vermeidet geschickt jede Konfrontation mit Moskau.

Am gravierendsten ist der Unterschied der beiden Kandidaten in ihrer Einstellung zur EU: Magyar will Ungarn wieder zu einem verlässlichen Partner in Brüssel machen, und nicht wie Orbán permanent gegen die EU hetzen und die EU-Entscheidungen blockieren.

Turbo. Letztlich wäre ein Sieg Magyars auch eine klare Schwächung der Rechtskonservativen in Europa, schließlich war das Erfolgsmodell Orbán stets ein Turbo für das Zusammenbringen der „Allianz der Patrioten“ in Europa.

Ob zwischen den Umfragen und finalen Wahlentscheidungen eine große Lücke klafft, wird der Wahlsonntag zeigen.